Вопрос с котельными планируют полностью закрыть в Локнянском муниципальном округе

22:58, 07 ноября 2023, ПАИ

Приоритетные направления развития Локнянского муниципального округа обсудили на рабочей встрече губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава округа Иван Белугин, сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

По словам Ивана Белугина, власти района прислушались к поручению губернатора об активизации разработки проектно-сметной документации.

«Район подал в этом году заявку на комплексное развитие сельских территорий. У нас там сейчас три объекта. Это очистные сооружения в посёлке Локня, наш стадион «Колос» – на эти два объекта проектно-сметная документация с вашей поддержкой уже готова. И в сентябре мы заключили контракт на разработку проекта котельной № 4 в деревне Крестилово. Это очень важный объект, который требует к себе внимания. Если всё получится, то вопрос в районе с котельными будет закрыт в полном объёме», – подчеркнул Иван Белугин.

Помощь в подготовке проектно-сметной документации требуется и в отношении детской школы искусств и библиотеки в Локнянском районе.

Михаил Ведерников подчеркнул, что на данном этапе Локнянский район самостоятельно подготовить проектно-сметную документацию не сможет, но при этом возможности для развития должны быть у каждого муниципалитета.

Ранее сообщалось, что избранный глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин принял присягу.

Позднее Михаил Ведерников встретился с избранными главами восьми новых муниципальных округов.