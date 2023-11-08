Командующий Северо-Западным округом Росгвардии вручил в Пскове награды участникам СВО

10:33, 08 ноября 2023, ПАИ

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии, Герой России, генерал-майор Сергей Бураков совершил рабочую поездку в Псковскую область, где проверил боеготовность дислоцированных в регионе подразделений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Генерал-майор Сергей Бураков заслушал доклады начальника регионального ведомства Игоря Иванова, командиров спецподразделений, проверил учебно-материальную базу, ход боевой подготовки и вручил государственные награды отличившимся в ходе специальной военной операции росгвардейцам.

Командующий округом почтил память военнослужащих войск правопорядка, сотрудников ОМОН и офицера СОБР, погибших в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, и возложил цветы к мемориальным знакам.

Также генерал-майор Сергей Бураков встретился с губернатором региона Михаилом Ведерниковым. На встрече обсуждались приоритетные задачи на предстоящий период, поддержка семей росгвардейцев, в том числе принимающих участие в СВО.