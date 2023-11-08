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Общество

Началась реставрация Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове

Реставрацию Стефановской церкви Мирожского монастыря, построенной в XVII веке, начали в Пскове, сообщается в группе «Фрески Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

  • Началась реставрация Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове
    Фото: группа «Фрески Пскова» в соцсети «ВКонтакте»
  • Началась реставрация Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове
    Фото: группа «Фрески Пскова» в соцсети «ВКонтакте»
  • Началась реставрация Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове
    Фото: группа «Фрески Пскова» в соцсети «ВКонтакте»

«Вокруг северного комплекса Мирожского монастыря установили ограждение и оборудовали строительный городок. Началась реставрация Стефановской церкви. Окончание работ запланировано на 1 ноября 2025 года», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, специалисты АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» начинают в Стефановской церкви Мирожского монастыря ремонтно-реставрационные работы.

Отметим, здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря. Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана построена в 1403/1404 годах. В конце XVII века церковь перестроили и освятили в 1713 году.

Иконы с изображением Пскова, датированные первой четвертью XVII и рубежом XVII-XVIII веков, показывают два строительных периода церкви.

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