Любовь Трифонова: Новоржевский округ станет активным участником региональных и федеральных проектов

22:07, 08 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с избранной главой Новоржевского муниципального округа Любовью Трифоновой, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Открывая встречу, Михаил Ведерников отметил, что в муниципальном округе накоплен целый ряд системных проблем: в ЖКХ, социальной сфере, экономике. Незамедлительного решения требует вопрос подготовки к отопительному сезону. Муниципальное образование до сих пор не получило паспорт готовности, есть проблемы с нормативным запасом топлива и в работе муниципального предприятия.

На региональном уровне принято отдельное решение о выделении дополнительных средств на подготовку Новоржевского округа к зиме, отметил губернатор. Он поручил оперативно заняться этим вопросом.

Любовь Трифонова заверила, что работа в этом направлении уже ведётся и для исполнения этого поручения приложат все усилия.

Кипит работа и с бюджетом муниципального округа. «Необходимо рационально распределить средства и достойно завершить этот год, а также решить вопросы местного значения в рамках договоров, заключённых на уровне муниципалитета и поселений», – сказала Любовь Трифонова.

В числе актуальных задач нового руководителя Новоржевского округа подбор команды, перезагрузка деятельности сельских администраций, повышение уровня квалификации муниципальных служащих, эффективное и конструктивное взаимодействие с представительным органом и правительством Псковской области. Округ собирается стать активным участником региональных и федеральных проектов привлечения дополнительных средств на развитие и благоустройство территорий, подчеркнула Любовь Трифонова.

«Задач, которые нужно будет решать оперативно, достаточно много. Вы человек опытный. У вас есть внутренняя мотивация, осталось сформировать профессиональную неравнодушную команду. Мы не раз были с вами на встречах с жителями Новоржевского района, и я видел, как они к вам относятся, поэтому уверен, что с поддержкой окружения вы обязательно со всем справитесь. На мою поддержку и на помощь коллег из правительства области тоже всегда можете рассчитывать», – сказал губернатор.

В правительстве напомнили, что Новоржевский муниципальный округ образован путём объединения Новоржевского района, Новоржева, Вехнянской, Выборской и Новоржевской волостей. В ходе муниципальной реформы сохранены административный центр и представительство администрации в границах поселений.

Ранее сообщалось, что Любовь Трифонова была избрана главой Новоржевского муниципального округа подавляющим большинством голосов.

31 октября Любовь Трифонова принесла присягу.