День образования спецназа Росгвардии отмечают в России 9 ноября
Ежегодно 9 ноября в России отмечают День образования спецназа Росгвардии. Праздник также известен как День специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) и приурочен к созданию первого отряда милиции специального назначения в России. Об этом пишет газета «Известия».
Первые отряды полицейского спецназа появились в конце 1978 года. Именно в этот день, 9 ноября, в Москве был создан первый отдел милиции специального назначения. Его задачей было обеспечение безопасности в ходе подготовки и проведения летних Олимпийских игр 1980-го года. После завершения игр МВД решило, что подразделение может быть задействовано и для выполнения других задач.
В 2002 году согласно приказу МВД России СОБРы были вновь реорганизованы в отряды милиции специального назначения. Но в 2012 году в связи с реформой органов внутренних дел и переименованием милиции в полицию за подразделением окончательно утвердилось его сегодняшнее название.
В отличие от ОМОН, основной задачей подразделения является обеспечение общественного порядка и безопасности, СОБР целенаправленно создавался для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и вооруженными группировками, а в настоящее время в его задачи также входит обезвреживание и нейтрализация особо опасных и вооруженных преступников, освобождение заложников, борьба с терроризмом и экстремизмом.
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