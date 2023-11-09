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Общество

Директор Пушкинского заповедника представляет Россию на конференции в Минске

9 ноября в Минске в штаб-квартире СНГ начала работу международная научно-практическая конференция «Музейные инициативы на пространстве СНГ». В ней принимают участие руководители и ведущие сотрудники учреждений культуры Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии и Азербайджана. В числе специалистов, представляющих Россию, — директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Организатор конференции, которая проходит при поддержке Министерства культуры Белоруссии, Исполкома СНГ и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, — Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж», который вот уже почти десять лет является базовой организацией для государств — участников СНГ по направлению «Музейное дело».

 В «Михайловском» рассказали, что работа конференции пойдёт по секциям: «Культурно-образовательная работа музеев», «Традиции и инновации в деятельности современного музея», «Роль музеев в сохранении и развитии культурной среды исторических регионов», «От поиска до презентации: исследовательская работа музеев». Участники конференции обсудят вопросы развития и внедрения новых технологий, представят результаты инновационных разработок. Георгий Василевич планирует рассказать коллегам о сегодняшнем дне музея, обозначить основные направления работы вверенного ему учреждения, прежде всего — в свете приближающегося 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина.

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