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О самых частых причинах ложных вызовов полиции в Пскове рассказал начальник УМВД

О самых частых причинах ложных вызовов полиции в Пскове рассказал начальник УМВД России по городу Пскову, полковник полиции Сергей Сурин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

«Самые частые ложные вызовы – ложные сообщения о терактах. Каждый месяц поступает около 10 таких вызовов. Разумеется, на каждое сообщение мы реагируем. Как правило, «бомбы» закладывают в школах, в торговых центрах, зданиях администраций и силовых структур», – уточнил Сергей Сурин.

По его словам, в 2-3 % подобных случаев авторы ложных сообщений – псковичи, которые решили похулиганить. «Но большая часть сообщений приходит на почту из других государств: Европа, Америка, Канада, Англия. Отследить это практически невозможно», – отметил Сурин. 

По каждому факту ложных минирований возбуждается уголовное дело. Хулиганы, если их находят, получают штраф от 50 до 150 тысяч рублей.

Напомним, завтра, 10 ноября, в России отмечается День полиции.

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