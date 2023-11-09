О самых частых причинах ложных вызовов полиции в Пскове рассказал начальник УМВД

15:06, 09 ноября 2023, ПАИ

О самых частых причинах ложных вызовов полиции в Пскове рассказал начальник УМВД России по городу Пскову, полковник полиции Сергей Сурин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

​

«Самые частые ложные вызовы – ложные сообщения о терактах. Каждый месяц поступает около 10 таких вызовов. Разумеется, на каждое сообщение мы реагируем. Как правило, «бомбы» закладывают в школах, в торговых центрах, зданиях администраций и силовых структур», – уточнил Сергей Сурин.

По его словам, в 2-3 % подобных случаев авторы ложных сообщений – псковичи, которые решили похулиганить. «Но большая часть сообщений приходит на почту из других государств: Европа, Америка, Канада, Англия. Отследить это практически невозможно», – отметил Сурин.

По каждому факту ложных минирований возбуждается уголовное дело. Хулиганы, если их находят, получают штраф от 50 до 150 тысяч рублей.

Напомним, завтра, 10 ноября, в России отмечается День полиции.