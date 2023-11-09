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Общество

Более 600 раз обманули мошенники жителей Пскова с начала года

Порядка тысячи преступлений в сфере информационных технологий произошло в Пскове с начала года. Об этом сообщил начальник УМВД России по городу Пскову, полковник полиции Сергей Сурин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Порядка тысячи преступлений в сфере информационных технологий произошло в Пскове с начала года. Фото: ПАИ. На фото: Сергей Сурин

«К сожалению, наши граждане очень доверчивые. Несмотря на профилактическую работу, которую мы проводим, наши граждане доверяют преступникам и перечисляют денежные средства на счёт мошенников. В основном это пенсионеры. Но в последнее время есть факты и среди молодых людей, среди студентов ПсковГУ», – пояснил Сергей Сурин.

Гость медиацентра рассказал, что из общего количества всех преступлений, совершенных на территории Пскова, почти тысяча случаев приходится на преступления в сфере информационных технологий. Так, с начала года было совершенно 237 краж, а также зарегистрирован 631 случай мошенничества.

«Раскрывать их очень сложно и проблематично, так как преступники, как правило, находятся за территорией России. Но даже у них есть соучастники, которые находятся или приезжают в Псковскую область, и мы их задерживаем», – отметил Сергей Сурин.

Наиболее распространенный вид мошенничества, как пояснил Сергей Сурин, это когда злоумышленники требуют денежное вложение за решение проблемы с родственником, который якобы попал в полицию.

«Сумма начинается от миллиона, потом начинают снижать. В целом она колеблется от 100 до 500 тысяч. Курьерам оставляют 10-15 % от этой суммы. Но, как правило, не очень долго они занимаются этими преступными действиями. Некоторых мы задерживаем после первого факта. Главное – вовремя получить информацию, так как чем раньше получим, тем быстрее раскроем», – подчеркнул полковник полиции.

Напомним, завтра, 10 ноября, в России отмечается День полиции.

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