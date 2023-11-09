Порядка 400 камер видеонаблюдения использует полиция для обеспечения порядка в Пскове

16:11, 09 ноября 2023, ПАИ

Какие средства помогают псковской полиции раскрывать преступления, рассказал начальник УМВД России по городу Пскову, полковник полиции Сергей Сурин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Очень часто стали использовать камеры, тот же «Безопасный город». К центру управления нарядами у нас подключено порядка 400 камер видеонаблюдения. Часть из них оснащены технологиями распознания номеров и лиц. С использованием видеокамер раскрывается значительное количество правонарушений, это большое подспорье в нашей работе. Освещенность улиц тоже играет большое значение. Это тоже помогает нам работать и устанавливать злоумышленников», – рассказал он.

Также Сергей Сурин добавил, что в распоряжении сотрудников правопорядка есть геномная лаборатория.

«Проводятся геномные экспертизы. У нас уже есть случаи раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений. База постоянно пополняется – чем больше вложим туда информации, тем больше получим», – подчеркнул гость медиацентра.

Напомним, завтра, 10 ноября, в России отмечается День полиции.