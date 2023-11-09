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Общество

На примере священников-блогеров можно увидеть плюрализм в церкви – Алексей Соколов

На примере священников-блогеров можно увидеть плюрализм, разность мнений в церкви, считает исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

Подкаст «Райсовет» на Youtube-канале журнала «Фома»

«Далеко не все священники становятся блогерами. И не надо, чтобы все священники становились блогерами. Это не их задача. Но какое-то количество из них действительно имеет к этому способности. По опыту могу сказать, что ни журналистикой, ни блогингом нельзя заниматься через силу, заставлять себя делать посты, заставлять себя снимать ролики на Youtube.

Мне кажется, просто накопилась некая критическая масса людей, которые одновременно и священники, и готовы, хотят, умеют это делать. Поэтому их так много сейчас появилось. Ну, наверное, от общего процента духовенства в России это небольшой процент. Но зато эти люди заметны в светском медийном поле. И поэтому в каком-то смысле они выступают посредниками между церковью и обществом», – считает Алексей Соколов.

«У нас сложилась уже определенная культура, и наши священники-блогеры – это люди с достаточно разными позициями, очень хорошо на их примере видно, что в церкви существует очень такой серьезный плюрализм. Есть более консервативные, есть более не скажу что либеральные, не очень хорошие слова в наше время, но при этом при всем они все присутствуют в едином поле, они общаются друг с другом. Такая среда задаёт некую культуру общения», – считает эксперт.

В России к блогерам-священникам относятся намного спокойнее, чем на Западе, отметил Соколов. По его словам, в Германии до сих пор идут дискуссии на тему, может ли духовное лицо быть блогером, тогда как в России священники уже давно нашли свою аудиторию и создают для неё контент.

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