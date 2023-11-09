Митрополит Арсений возглавит богослужение в Печерской обители

17:45, 09 ноября 2023, ПАИ

Служение митрополита Псковского и Порховского Арсения состоится 11 и 12 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Так, 11 ноября накануне недели 23-й по пятидесятнице митрополит Арсений возглавит всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Начало богослужения запланировано на 18:00.

Кроме того, 12 ноября митрополит Арсений совершит Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова.

Напомним, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с митрополитом Псковским и Порховским Арсением.