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Культура

Концерт «Серебряные свирели» проходит на сцене Псковской областной филармонии

Концерт «Серебряные свирели» проходит в БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 9 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

В концерте участвуют солисты Мариинского театра и Симфонического убернаторского оркестра.

Некоторые композиции станут премьерами на псковской сцене.

Оркестр выступает в необычном составе: флейта-пикколо и фагот, гобой, кларнет, фагот и валторна, а кроме того – солирующий саксофон и – настоящая редкость – английский рожок.

Дирижёр концерта Иван Столбов выступает сразу в двух лицах – дирижёра и солиста одновременно.

В программе концерта звучат произведения Г. Ф. Генделя, А. Вивальди, В. А. Моцарта, Я. Сибелиуса, А. Клига, А. Крашенинникова, А. Шрайнера.

  • Концерт духовых инструментов проходит в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Концерт духовых инструментов проходит в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Концерт духовых инструментов проходит в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Концерт духовых инструментов проходит в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Концерт духовых инструментов проходит в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ

Напомним, что Иван Столбов – российский кларнетист солист и дирижёр Мариинского театра, дирижёр оркестра государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов в Мюнхене, Санкт-Петербурге, Москве, Бухаресте и Токио. Выпускник Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по специальностям «кларнетист» и «дирижёр», совершенствовал мастерство в Высшей школе музыки города Детмольда (Германия).

Иван Столбов обладатель Гран-при конкурса молодых исполнителей на духовых инструментах (Новосибирск, 2000), лауреат конкурса ARD (Мюнхен, 2001) в составе квинтета духовых инструментов, конкурса Jeunesses musicales (Бухарест, 2004), конкурса исполнителей на духовых инструментах имени Римского-Корсакова (Санкт-Петербург, 2005), международного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах (Токио, 2007).

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