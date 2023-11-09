Концерт «Серебряные свирели» проходит на сцене Псковской областной филармонии

19:38, 09 ноября 2023, ПАИ

Концерт «Серебряные свирели» проходит в БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 9 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

В концерте участвуют солисты Мариинского театра и Симфонического убернаторского оркестра.

Некоторые композиции станут премьерами на псковской сцене.

Оркестр выступает в необычном составе: флейта-пикколо и фагот, гобой, кларнет, фагот и валторна, а кроме того – солирующий саксофон и – настоящая редкость – английский рожок.

Дирижёр концерта Иван Столбов выступает сразу в двух лицах – дирижёра и солиста одновременно.

В программе концерта звучат произведения Г. Ф. Генделя, А. Вивальди, В. А. Моцарта, Я. Сибелиуса, А. Клига, А. Крашенинникова, А. Шрайнера.



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ









Напомним, что Иван Столбов – российский кларнетист солист и дирижёр Мариинского театра, дирижёр оркестра государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов в Мюнхене, Санкт-Петербурге, Москве, Бухаресте и Токио. Выпускник Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по специальностям «кларнетист» и «дирижёр», совершенствовал мастерство в Высшей школе музыки города Детмольда (Германия).

Иван Столбов обладатель Гран-при конкурса молодых исполнителей на духовых инструментах (Новосибирск, 2000), лауреат конкурса ARD (Мюнхен, 2001) в составе квинтета духовых инструментов, конкурса Jeunesses musicales (Бухарест, 2004), конкурса исполнителей на духовых инструментах имени Римского-Корсакова (Санкт-Петербург, 2005), международного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах (Токио, 2007).