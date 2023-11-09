Врач перечислила продукты, ухудшающие слух

21:58, 09 ноября 2023, ПАИ

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что употребление сладких и жирных продуктов может привести к ухудшению слуха, её слова приводит газета «Известия».

Специалист отметила, что фастфуд и жареное мясо способствуют развитию атеросклероза. При наличии этого заболевания нарушается кровоснабжение слухового аппарата и страдают сосуды, в результате чего человек начинает слышать хуже.

Кроме того, по словам врача, на работу слуха негативно влияет злоупотребление сахара, быстрорастворимыми кашами и сладкой выпечкой.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала самый полезный овощ.