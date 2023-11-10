«Луки-Энергия» проведёт заключительный матч сезона 12 ноября

11:01, 10 ноября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт заключительный матч сезона 2023 года против «Знамени труда» в рамках 17-го тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б». Игра состоится в Орехово-Зуево на стадионе «Знамя труда» 12 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукской команды.

Отметим, что соперники являются «соседями» по таблице и имеют одинаковое количество очков, но великолукская команда благодаря лучшей разнице мячей занимает 12-ю строчку, а команда из Орехово-Зуево – 13-ю.

Напомним, что в прошлом матче великолукская команда одержала вторую победу подряд.

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