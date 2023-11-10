Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

«Луки-Энергия» проведёт заключительный матч сезона 12 ноября

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт заключительный матч сезона 2023 года против «Знамени труда» в рамках 17-го тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б». Игра состоится в Орехово-Зуево на стадионе «Знамя труда» 12 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукской команды.

«Луки-Энергия» проведёт заключительный матч сезона. Фото: Елена Костюкович

Отметим, что соперники являются «соседями» по таблице и имеют одинаковое количество очков, но великолукская команда благодаря лучшей разнице мячей занимает 12-ю строчку, а команда из Орехово-Зуево – 13-ю.

Напомним, что в прошлом матче великолукская команда одержала вторую победу подряд.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 ноября 2023

Кубок области по фехтованию пройдёт в Пскове
10 ноября 2023

«Луки-Энергия» проведёт заключительный матч сезона 12 ноября
09 ноября 2023

Итоги чемпионата по настольному теннису подвели в Псковской области
09 ноября 2023

18 команд разыграют Кубок Пскова по мини-футболу
09 ноября 2023

Итоги мини-футбольного турнира подвели в Псковской области
09 ноября 2023

Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийского турнира по тхэквондо
09 ноября 2023

Определены победители Кубка Псковской области по программированию
08 ноября 2023

Пять наград завоевали великолукские тхэквондисты в Петербурге

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...