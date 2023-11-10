О подвиге псковского полицейского узнала вся страна
Госавтоинспектор из МО МВД России «Печорский» Константин Куденков, принявший роды на трассе, стал героем федерального поздравительного ролика от МВД России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
О том, как полицейский помог принять роды у женщины, которая начала рожать по пути в роддом на трассе, рассказывается на первой минуте 20-й секунде федерального видеоролика.
Девочку, в появлении на свет которой принимал участие псковский полицейский Константин Куденков на автодороге Псков – Новый Изборск, назвали Анной.
Напомним, сегодня в России отмечается День сотрудников органов внутренних дел. С этим праздником полицейских поздравил министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев. Глава МВД подчеркнул, что во всех регионах личный состав действует профессионально, наступательно, и поблагодарил полицейских за добросовестную службу.
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