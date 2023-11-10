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Общество

Александр Котов: Митрополит Тихон достоин главной награды Псковской области

На основании ходатайства губернатора Михаила Ведерникова Общественная палата Псковской области обратилась в региональный парламент с инициативой о присвоении звания «Почётный гражданин Псковской области» Шевкунову (Тихону) Георгию Александровичу – проект постановления и предусмотренный законодательством пакет документов внесён в Собрание депутатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

К высшей награде области митрополит Тихон представлен, как сказано в ходатайстве губернатора, «в связи с исключительностью и значимостью его заслуг для нашего региона». Среди реализованных по инициативе митрополита Тихона проектов упоминается создание мемориального комплекса, посвящённого князю Александру Невскому, на берегу Чудского озера в деревне Самолва Гдовского района. «Открытие президентом Российской  Федерации  Путиным  В.В. совместно с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом указанного мемориального  комплекса в 2021  году стало знаковым событием», – сказано в ходатайстве губернатора. Также Михаил Ведерников отметил личное участие владыки по привлечению значительного объёма средств на реконструкцию объектов культурного наследия в Псковской области. Только на подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, было получено более 1,5 млрд рублей дополнительного финансирования. Отдельного упоминания заслуживает проделанная митрополитом Тихоном работа по развитию региональной системы патриотического и духовного воспитания подрастающего поколения.

Александр Котов: «Митрополит Тихон достоин главной награды Псковской области». Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Председатель Собрания Александр Котов назвал ожидаемым решение Общественной палаты. «Вклад Владыки Тихона в развитие Псковской области огромен. При его активном, деятельном участии в нашем регионе началась масштабная реставрация объектов культурного наследия – о таких объёмах мы и мечтать не могли. Но не менее значима его просветительская деятельность, работа с молодёжью. Многие проекты только начаты, и настоящий эффект от них, я уверен, мы ещё почувствуем спустя время», – отметил Александр Котов.

Спикер выразил уверенность в том, что депутаты поддержат предложение губернатора. «Почётный гражданин области – главная региональная награда. Нет сомнений – Владыка Тихон её достоин», – добавил председатель Собрания.

Согласно процедуре законодательную инициативу Общественной палаты рассмотрят все комитеты Собрания, голосование за кандидатуру состоится на сессии.

Напомним, владыка Тихон возглавил Псковскую митрополию в мае 2018 года. В октябре 2023 года по решению Священного Синода митрополит Тихон был назначен главой Крымской митрополии с освобождением от управления Псковской митрополией и от должности священноархимандрита и игумена Псково-Печерского монастыря.

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