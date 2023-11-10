Внеплановая проверка пройдёт в Себежской больнице

21:20, 10 ноября 2023, ПАИ

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко намерены во вторник, 14 ноября, выехать в Себежскую районную больницу и лично проверить ситуацию с водоснабжением, описанную в публикациях одного из телеграм-каналов. Кроме того, в больнице пройдёт внеплановая проверка.

«Вчера большой резонанс вызвала публикация о водоснабжении в Себежской районной больнице. Выше уже комментировала ситуацию, но сегодня дополнительно подписала приказ комитета по здравоохранению Псковской области о проведении внеплановой проверки. Во вторник вместе с первым заместителем губернатора Верой Васильевной Емельяновой будем в Себеже, чтобы лично проверить соответствие информации действительности. Об итогах выезда сообщу дополнительно», – написала в своём телеграм-канале Марина Гаращенко.