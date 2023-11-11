Дождливую погоду прогнозируют в Псковской области 12 ноября
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 12 ноября. Прогнозируется небольшой дождь, днём – местами умеренный. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в Псковской области в течение суток составит от +2 до +7 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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