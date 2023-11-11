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Общество

Михаил Ведерников рассказал о ещё одном герое 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии

О подвиге ещё одного героя 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, командире отделения батальона связи, рассказал в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В зоне СВО Виталий Кабраль с первых дней, отметил губернатор. В его задачи входит обеспечивать связь подразделениям дивизии. В сложных условиях часто приходится применять нестандартные решения, чтобы выполнить поставленные задачи. Вражеские диверсионно-разведывательные группы постоянно стремятся вывести из строя и оставить подразделения без связи.

«Однажды пункт управления дивизии, в составе которого находится Виталий Кабраль, подвергся обстрелу. Был уничтожен ретранслятор связи, из-за чего утеряно управление между воинскими подразделениями. Гвардии старший сержант под обстрелом из остатков техники связи и частей подорванной аппаратуры смог собрать рабочий коммутатор и установить связь. Это помогло выполнить дальнейшие поставленные боевые задачи», – написал Михаил Ведерников.

За мужество, отвагу и самоотверженность Виталий Кабраль награждён медалью Жукова.

Напомним, что в Telegram-канале Михаила Ведерникова появилась новая рубрика, в рамках которой он рассказывает о героях специальной военной операции. Ранее губернатор написал об истории подвига Владимира Локтионова, гвардии сержанта, который вовремя среагировал и остановил наступление врага.

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