Митрополит Арсений возглавил богослужение в Троицком соборе в Пскове
Божественную литургию совершил митрополит Псковский и Порховский Арсений в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова сегодня, 12 ноября, в неделю 23-ю по Пятидесятнице, сообщили ПАИ в Псковской епархии.
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
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Фото: Псковская епархия
Его высокопреосвященству сослужили настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора иеромонах Алексий (Годлевский) с соборным духовенством.
Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под управлением диакона Александра Амерханова. За богослужением молились прихожане собора и многочисленные паломники.
По отпусте Божественной литургии митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.
Напомним, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с митрополитом Псковским и Порховским Арсением.
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