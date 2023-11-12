Митрополит Арсений возглавил богослужение в Троицком соборе в Пскове

18:43, 12 ноября 2023, ПАИ

Божественную литургию совершил митрополит Псковский и Порховский Арсений в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова сегодня, 12 ноября, в неделю 23-ю по Пятидесятнице, сообщили ПАИ в Псковской епархии.



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия























Его высокопреосвященству сослужили настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора иеромонах Алексий (Годлевский) с соборным духовенством.

Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под управлением диакона Александра Амерханова. За богослужением молились прихожане собора и многочисленные паломники.

По отпусте Божественной литургии митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

Напомним, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с митрополитом Псковским и Порховским Арсением.