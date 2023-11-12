Жители Стругокрасненского района вышли на уборку леса

20:40, 12 ноября 2023, ПАИ

Жители Стругокрасненского района вышли на уборку леса, сообщает газета «Струги».



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»

















«Осень в этом году радует. Погода отличная. И участники группы «За чистый лес» не упускают шанс навести порядок в лесу. Сегодня, в выходной день, они вновь вышли, чтобы сделать ещё один уголок нашего района чище», – отметили в газете.

«Мы снова выехали на природу. Мелкий моросящий дождик поджидал нас сегодня в лесу! Решили прибрать въезд в посёлок со стороны Пскова. Очередная партия выброшенного мусора была собрана и упакована в наши мешки! Въезд в посёлок стал намного чище и красивее! Надеемся на сохранение наведённого порядка! Сохраним чистый лес!» – написали на своей странице в соцсети «ВКонтакте» участники группы «За чистый лес».

«Молодцы! Гордимся ими. Надеемся, что люди всё же будут ценить нашу природу и не засорять её», – подытожили в газете.