Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Евгений Панфëров: Стараемся оперативно принимать меры по повышению комфорта пациентов

30 кроватей с медицинскими матрасами и 20 прикроватных тумбочек переданы из Псковской областной клинической больницы в филиал «Куньинский» Великолукской межрайонной больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении. 

Мебель передана из Псковской областной клинической больницы в филиал «Куньинский» Великолукской межрайонной больницы. Фото: Псковская областная больница

«Стараемся оперативно принимать меры по повышению комфорта пациентов уже сейчас. Планируем модернизировать все подразделения больницы», – отмечает главный врач ПОКБ Евгений Панфëров.

Напомним, в октябре было объявлено о планах по объединению Великолукской межрайонной больницы и Псковской областной клинической больницы.

Одним из приоритетных направлений интеграции является улучшение материально-технической базы медицинского учреждения южной столицы региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 ноября 2023

В Псковской области в отпуске по уходу за ребёнком находятся более 50 мужчин
13 ноября 2023

Гигантская тыква из Псковской области превратилась в 200 литров сока
13 ноября 2023

Электроснабжение ряда улиц в Великих Луках восстановят к 16:00
13 ноября 2023

Евгений Панфëров: Стараемся оперативно принимать меры по повышению комфорта пациентов
13 ноября 2023

День рыбака отмечают по народному календарю 13 ноября
13 ноября 2023

Псковичей предупредили об опасном метеорологическом явлении 
13 ноября 2023

До +4 и осадки прогнозируются в Псковской области 13 ноября
13 ноября 2023

День войск РХБЗ отмечают в России 13 ноября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...