Евгений Панфëров: Стараемся оперативно принимать меры по повышению комфорта пациентов
30 кроватей с медицинскими матрасами и 20 прикроватных тумбочек переданы из Псковской областной клинической больницы в филиал «Куньинский» Великолукской межрайонной больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
«Стараемся оперативно принимать меры по повышению комфорта пациентов уже сейчас. Планируем модернизировать все подразделения больницы», – отмечает главный врач ПОКБ Евгений Панфëров.
Напомним, в октябре было объявлено о планах по объединению Великолукской межрайонной больницы и Псковской областной клинической больницы.
Одним из приоритетных направлений интеграции является улучшение материально-технической базы медицинского учреждения южной столицы региона.
Евгений Панфëров: Стараемся оперативно принимать меры по повышению комфорта пациентов