Евгений Панфëров: Стараемся оперативно принимать меры по повышению комфорта пациентов

08:59, 13 ноября 2023, ПАИ

30 кроватей с медицинскими матрасами и 20 прикроватных тумбочек переданы из Псковской областной клинической больницы в филиал «Куньинский» Великолукской межрайонной больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

«Стараемся оперативно принимать меры по повышению комфорта пациентов уже сейчас. Планируем модернизировать все подразделения больницы», – отмечает главный врач ПОКБ Евгений Панфëров.

Напомним, в октябре было объявлено о планах по объединению Великолукской межрайонной больницы и Псковской областной клинической больницы.

Одним из приоритетных направлений интеграции является улучшение материально-технической базы медицинского учреждения южной столицы региона.