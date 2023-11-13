За неделю росгвардейцы изъяли у псковичей 15 единиц оружия

09:46, 13 ноября 2023, ПАИ

С 6 по 12 ноября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 34 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. За это время росгвардейцы выявили девять административных правонарушений, изъяли 15 единиц оружия и 25 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.