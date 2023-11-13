Уникальную коллекцию старинных монет обнаружили псковские археологи

12:17, 13 ноября 2023, ПАИ

Уникальную коллекцию нумизматических находок XVII–XIX веков обнаружили археологи в ходе исследования культурного слоя на улице Псковской в Печорах. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская археология».

«Ранние монеты представлены серебряными копейками Михаила Фёдоровича, выпущенными на Московском и Псковском денежных дворах. Эмиссии Алексея Михайловича помимо традиционных серебряных монет принадлежат и копейки, чеканные из меди. Неограниченный тираж последних привёл в 1662 году к известному «медному бунту». Среди русских монет XVII века примечательно присутствие сразу двух разрезанных на две части копеек. Находки таких «сеченых» монет говорят о дефиците в обращении фракций копеек (денег и полушек), выпуск которых был менее выгоден казне, чем старший номинал. Для совершения мелких торговых сделок население было вынуждено самостоятельно делить целые монеты на части, что однако запрещалось государством», – говорится в сообщении.

Помимо денежных знаков Русского царства археологи выявили и две шведские монеты, выпущенные от имени Карла XI в 60-х годах XVII века в Стокгольме и Риге.

Монеты XVIII–XIX веков представлены младшими номиналами Российской империи, чеканными из меди.

«Обнаруженная нумизматическая коллекция дополняет наши представления о составе повседневного денежного обращения в Печорах на протяжении трёх столетий. Денежные знаки могут использоваться и как точный хронологический индикатор для уточнения датировки культурного слоя», – отметил научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Константин Горлов.