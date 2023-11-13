ПсковГУ закупил крупную партию спортоборудования и инвентаря для оснащения залов

12:55, 13 ноября 2023, ПАИ

ПсковГУ закупил крупную партию спортоборудования и инвентаря для оснащения залов. Как рассказал ПАИ директор центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения Артём Момент, это стало возможным благодаря тому, что университет прошёл конкурсный отбор проектов Министерства науки и высшего образования РФ по направлению «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования».

В общей сложности было приобретено более 170 единиц спортивного оборудования и инвентаря. Им будут оснащены тренажёрные залы и спортивные комнаты в общежитиях псковского университета.

Сейчас в ряде спортзалов вуза идёт ремонт. Как только он будет завершён, там установят спортивное оборудование, в том числе беговые дорожки, скамьи для жима лёжа, перекладины для подтягивания, гимнастические кольца, напольные параллельные брусья, плиобоксы для прыжков, платформы для отжиманий, тумбы для оценки гибкости, дорожки для выполнения прыжков в длину с места, медболы весом три и пять килограммов. В каждой спорткомнате будут скакалки, гантели, гири, коврики для занятия фитнесом – всё то, что необходимо для полноценных занятий спортом.

В распоряжении студентов и преподавателей появятся и два стрелковых тренажёра SCATT ГТО. По словам Артёма Момента, заниматься на них будут члены студенческой команды ПсковГУ по ГТО. Раньше таких тренажёров в вузе не было.

Кроме того, приобретено порядка 100 комплектов спортивной формы для сборных команд по баскетболу, волейболу, футболу и гребле.

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