Анатолий Филимонов: Возвращение табличек с историческими названиями улиц Пскова – прекрасное решение

13:48, 13 ноября 2023, ПАИ

Об учёте интересов всех сторон при монтаже новых табличек с историческими названиями улиц в Пскове заявил кандидат исторических наук, профессор ПсковГУ Анатолий Филимонов в комментарии корреспонденту «Первого Псковского».

«Это очень правильное решение, потому что, думаю, оно не вызовет раздрая в обществе. И противники переименования останутся довольны, что современные названия улиц не тронуты. И для людей неудобства не будет – по учреждениям не нужно менять какие-то документы: ставить печати, штампы, бланки. Но и сторонники того, чтобы вернуть историческое название, тоже будут довольны, потому что не забыты старые названия улиц», – отметил историк.

До конца ноября новые таблички появятся на 18 улицах в центре Пскова. Всего заменят около 700 адресных табличек, включая современные, исторические наименования улиц и номера домов.