Около 700 адресных табличек заменят в Пскове

15:33, 15 сентября 2023, ПАИ

Около 700 адресных табличек заменят в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«С удовольствием гуляю по нашему древнему Пскову, любуюсь его старинными улочками и зданиями и рассказываю вам об их истории в постах выходного дня. Так родилась идея разместить на домах в центре Пскова исторические названия улиц. Вместе с Псковским музеем-заповедником проработали этот вопрос и включили в проект туркода города «Сердце Пскова», – рассказал Борис Елкин.

До конца ноября новые таблички появятся на 18 улицах в центре Пскова. Всего заменят около 700 адресных табличек, включая современные, исторические наименования улиц и номера домов. «Если получим положительный отклик, то масштабируем этот проект на весь исторический центр», – заключил глава Пскова.

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