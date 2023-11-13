Псковский драмтеатр опубликовал афишу декабря и новогодних праздников

15:07, 13 ноября 2023, ПАИ

Предновогоднюю декабрьскую афишу опубликовал Псковский академический драматический театр имени А. С. Пушкина. Театр будет работать для зрителей весь декабрь, включая 31-е число, и с 2 по 8 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе драмтеатра.

Под Новый год театр представит зрителям две премьеры – спектакль-концерт «Фламенко» для взрослой аудитории и «Пиратский Новый год» для детей.

А в начале декабря, с 8-го по 11-е число, Псковский драмтеатр проведет «Мо Янь фест» – фестиваль, за время которого четыре приглашенных режиссёра подготовят эскизы спектаклей по произведениям китайских авторов с артистами труппы. Программа фестиваля также будет включать кинопоказы, а завершится показом спектакля «Лягушки», номинированного в этом сезоне на национальную театральную премию «Золотая маска». После показа пройдёт обсуждение спектакля со зрителями.

Спектакль-концерт музыкантов и артистов театра «Фламенко» будет показан зрителям 27, 28, 31 декабря и 3, 4, 7, 8 января. В программу войдут не только музыкальные номера, со сцены также прозвучат шедевры испаноязычной поэзии в исполнении заслуженной артистки России Надежды Чепайкиной и Анатолия Кузьмина.

«Пиратский Новый год» – захватывающая приключенческая история о встрече пиратов, которые никогда в жизни не праздновали Новый год, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Эта популярная детская пьеса принадлежит перу Дамира Салимзянова – драматурга, режиссёра и автора спектакля «Пигмалион» в нашем театре. Перед каждым спектаклем маленьких зрителей ждёт праздничная интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Для родителей с детьми от двух до шести лет подойдут беби-спектакли «Большое космическое путешествие», «Год Жирафа» и «Невероятные приключения голубя Петра».

В зимнюю афишу вошли такие хиты театра, как «Пигмалион» (14 декабря, 3, 4 января), «Соседи» (29, 30 декабря), «Морфий» (20, 21 декабря, 6, 7 января), «Бовари» (22, 26, 30 декабря), «Метель» (31 декабря, 2 января), «Ревизор» (16 декабря), «Сережа очень тупой» (17, 19 декабря), «Зойкина квартира» (23, 24 декабря) и другие.

В музыкальной программе, помимо нового спектакля «Фламенко», – спектакли-кабаре «Постой, паровоз!» (5, 22 декабря, 2, 4, 8 января) и «Постой, паровоз! Вторая ходка» (15 декабря, 3, 5 января).