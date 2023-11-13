В Великих Луках начали украшать улицы к Новому году
В Великих Луках началась подготовка к новогодним праздникам. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
«С сегодняшнего дня подрядная организация МП «Зеленхоз» приступила к монтажу новогодних украшений в городе», – отметили в администрации.
Всего планируется установить порядка 190 консолей и пять растяжек по проспекту Ленина.
Ранее сообщалось, что 22-метровую новогоднюю ель закупают для Великих Лук.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
13 ноября 2023
Школьники Псковской области продолжают знакомиться с профессиями в рамках проекта «Билет в будущее»