Рыбалка на Чудском озере: клюёт ли щука в туман осенью

20:08, 13 ноября 2023, ПАИ

Не люблю рыбачить в туманную погоду, но выбирать зачастую не приходится, ведь при ветре бывает и вовсе на воду не выбраться. За долгие годы моих рыбалок я часто попадал в туман и до сих пор так и не сделал однозначного вывода – хороша ли такая погода для рыбалки, так как клюёт в «молочные дни» очень по-разному – то густо, то пусто…

Не клёвая погода?

5 ноября 2023 года. Раскопельский залив Чудского озера. На этот раз собрались широкой компанией – вшестером. Сразу решили ехать на нашу песчаную поляну, так как предполагали, что в этот день рыболовов соберётся в заливе немало – погода и клёв к тому располагали. Тепло, безветренно, утром +5 градусов и… туман. Туман и по дороге местами встречался, а когда приехали на берег, то над заливом он и вовсе был как молоко. И в голову сразу мысли туманные лезут. Вот блин, будет ли клёв при такой погоде? Туман почти никогда хорошей рыбалкой не отличался. Ну, может, распогодится, сдует его или поднимет, по прогнозу даже солнце в этот день обещалось.

Разгружались, накачивали лодки и всё время поглядывали в сторону залива. А там не то что островов и берегов не видно – не видно даже выхода в залив из канала, который в 50 метрах от нашего берега. Ну, раз пока такая погода непонятная, то присели позавтракать да поболтать немного. С некоторыми из товарищей почти два месяца не виделись. Станислав, например, за это время и новую лодку с мотором приобрёл, и второго сына успел женить. Жизнь не стоит на месте. Поздравили мы его со всеми этими событиями. И вперёд…

Красиво, но чаще всего в такую «молочную» погоду рыба не клюёт. Как-то оно сегодня будет?

Половина нашей компании сразу отправилась к Мде (деревня на западном берегу залива), а другая половина пошла за остров Пыпно в восточную, более глубокую часть залива, вернее, сначала один Александр Витальевич за мной увязался, а потом откуда-то и Виктор Александрович в кильватер пристроился. Туман был от первой минуты рыбалки и до последней с редкими и непродолжительными лёгкими прояснениями. Иногда туман был настолько плотным, что даже ближайшую лодку моих товарищей едва можно было различить. Ежели бы не программка Guru Maps в моём смартфоне, то рыбалка была бы провальной – в густом тумане разобраться, куда плыть, куда не плыть, было бы невозможно. Александр и в шутку и всерьёз просил меня только не бросать его, так за мной хвостиком и проплавал всю рыбалку, как, впрочем, и Виктор Александрович. И я их понимаю…

«Мужики, а где это мы?»

Дважды я в подобном молоке оказывался на Чудском озере. Один раз с Вениамином так в Раскопельском заливе закружились, что, упёршись в какой-то камыш, решили дальше судьбу не испытывать и переждать хотя бы час – ничего не видно, ничего не понятно, где находишься и что под тобой, какие глубины. Не велик залив своими размерами, но заплутать в нём оказалось легко и просто. У Вени тогда и «Гармин» (навигатор) был с собой, но толку от него оказалось ноль, так как карты в нём отсутствовали, а сохранённые ранее треки начинались только в озере. И часа полтора так и простояли, ожидая «с моря погоды»: и чай весь выпили, и бутерброды все съели. За время вынужденной паузы к нам подходили две или три лодки с такими же бедолагами, как и мы. И оттуда доносился ожидаемый вопрос: «Мужики, а где это мы? А где берег?» Ну, и наш ответ, понятно, какой был. Точно уже не припомню, но в тот день клёва, кажется, так и не было, во всяком случае, туман запомнился, а что было с рыбой – нет.

Чудское молоко

А второй раз мы были с Дмитрием. И ситуация посерьёзнее оказалась. Туман был очень плотный, но мы тогда рыбачили не в заливе, а в озере напротив Драготины, километрах в шести от выхода в Чудское озеро из Раскопельского залива. Дмитрий по своему навигатору-эхолоту уверенно ориентировался, шёл впереди, а моя задача была не отстать, иначе не то что на место лова не попаду, так и вообще неизвестно где мог очутиться. Моторы у нас одинаковые были, пятисильные.

В процессе движения Дмитрий периодически оглядывался в мою сторону, убеждаясь – не отстал ли я, и добрались мы к месту благополучно. Туман был густейший, видимость метров 20-30, а то и меньше. И удивительно, и ветерок был в то утро, и волна небольшая, а туман часа три так и не проходил. И был он какими-то клочьями: то в пяти метрах ничего не видно, то прояснялось метров до 30. И на удивление – по такой погоде на этом участке озера собралось довольно много лодок. Они как призраки, то внезапно и бесшумно появлялись, то так же неожиданно и исчезали в чудском молоке.

И клевало. Клевал очень хороший окунь и, на моё несчастье, довольно часто. Да, да. Вы не поверите, но я не рад был этому. Мы с товарищем распустили спиннинги, и я по-прежнему ходил строго за его лодкой, чтобы не потеряться, чтобы не раствориться в тумане. У Дмитрия и раз клюнуло, и два, и оба раза он выудил горбатых чудских окуней почти килограммового веса. Я же синхронно останавливался рядом с ним и синхронно продолжал движение за ним, а в голове всё это время сидела мысль: «Лишь бы у меня не клюнуло. Лишь бы не клюнуло!» – ведь я потом не буду знать, куда плыть. Но мои заклинания не помогли – почти тут же последовал удар, спиннинг круто загнуло, на том конце шнура кто-то крепко и часто задёргался. Остановил лодку, не успел, наверное, и двух оборотов катушки сделать, как Дмитрий и исчез. Крупный окунь попался, граммов под 800 весом, а я что-то и не очень обрадовался.

И что делать дальше? Ну, не стоять же без движения? За время короткого совместного с товарищем лова я заметил, что ходили мы минуты три строго против волны, потом разворачивались и примерно столько же по времени шли по волне. Ну, хоть какой-то ориентир. Продолжил движение, с напряжением вглядываясь в структуру волн, пытаясь уловить направление их движения и стараясь держать румпель строго прямо. И клюёт. Ну, раз ловится окунь, значит, с правильного места я никуда не потерялся. И не только окунь, но и пара щук от килограмма до полутора тогда попалась. Отличная рыбалка, но туман серьёзно напрягал. Примерно через час я впервые после расставания встретился с Дмитрием. Ещё через полчаса стало возможно различать лодки соседних рыболовов, а вскоре и вовсе замаячила тонкая тёмная полоска берега. Великолепная тогда рыбалка состоялась, но «чудское молоко» запало в память гораздо глубже, чем окуни и щуки.

Навигационной программе Guru Maps туман не помеха

Сегодня же в тумане по всему Раскопельскому заливу я ориентировался и чувствовал себя великолепно. И за это я благодарен именно навигационной программе Guru Maps. О ней я уже рассказывал нашим читателям и очень рекомендую иметь её в своих смартфонах. Александр и Виктор как увязались за мной с самого начала, так как хвостики и ходили всю рыбалку. На экране смартфона была чётко видна карта залива и все мои пути передвижения (треки). Программа позволяла при серьёзно ограниченной видимости легко выискивать все мои «клёвые» точки, ранее найденные и отмеченные на карте в смартфоне. Но клевало плохо. Поймал я штук пять щучек, самая крупная 1 550 граммов, остальные околокилограммовые, и примерно столько же маломерок отпустил.

Лишь Александра Викторовича две солидные двухкилограммовые щуки порадовали в самом конце рыбалки. Что удивительно, но в той части залива, где он рыбачил (у Мды), во второй половине дня тумана не было и даже светило солнце, а расстояние между нами – не более трёх-четырёх километров. Вот в этот период толстые разбойницы у Александра и поклевали. И только у него. У всех других моих товарищей в уловах оказалось лишь по одной-две докилушки. Большую часть сегодняшнего улова, опять же, я поймал с помощью Guru Maps, возвращаясь строго по треку к тому месту, где только что щука обозначила себя или ударом, или сходом. Великолепная помощница эта программка. А вот туман, пожалуй, не самая лучшая погода для щучьей рыбалки. Во всяком случае, сегодня было именно так.