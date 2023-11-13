Отряд «Дружина» провел в Псковской области профилактический рейд в погранзоне

17:25, 13 ноября 2023, ПАИ

Профилактический рейд провели добровольцы отряда «Дружина» в пограничной зоне Гдовского района. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил руководитель Гдовского филиала АНО «Дружина» Дмитрий Касымов.

«Совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ и псковского МВД мы проверили более 60 автомобилей на наличие документов, разрешающих въезд в страну. А также напомнили всем о запрете вывоза и ввоза в страну беспилотных летательных аппаратов», – рассказал Дмитрий Касымов.

По его словам, рейд прошёл штатно, никаких нарушений выявлено не было.

Автономная некоммерческая организация «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» была создана по распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В её ряды уже вступило более 1 600 человек. Члены отряда проходят тренировки по тактической медицине, огневой подготовке, а также по химической, радиационной и биологической защите.