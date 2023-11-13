Псковские спортсменки выступят на Кубке России по художественной гимнастике

17:24, 13 ноября 2023, ПАИ

Псковские спортсменки выступят на Кубке России по художественной гимнастике. Об этом сообщила руководитель студии художественной гимнастики в Пскове Ольга Давыдова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

11 и 12 ноября в Пскове прошёл Кубок Пскова по художественной гимнастике, его итоги уже подведены. В соревнованиях принимали участие более 200 псковских спортсменок 2015 года рождения и старше вплоть до программы мастеров спорта.

«Хороших девочек в нашей области много. Чтобы попасть в сборную, им нужно побороться. Сейчас на Кубке Пскова мы отбирали команду для выступления на Кубке России и международных соревнованиях, которые будут в рамках этого кубка. Эти соревнования пройдут с 1 по 13 декабря», – отметила спикер.

«От нас будут представлены команды в групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта и команда по программе мастеров спорта. Также три гимнастки выступят в личных соревнованиях. Наша главная задача – достойно представить Псковскую область», – подчеркнула Ольга Давыдова.

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