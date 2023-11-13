Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковские спортсменки выступят на Кубке России по художественной гимнастике

Псковские спортсменки выступят на Кубке России по художественной гимнастике. Об этом сообщила руководитель студии художественной гимнастики в Пскове Ольга Давыдова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Подведены итоги Кубка Пскова по художественной гимнастике. Фото: группа «Художественная гимнастика Псков» в соцсети «ВКонтакте»

11 и 12 ноября в Пскове прошёл Кубок Пскова по художественной гимнастике, его итоги уже подведены. В соревнованиях принимали участие более 200 псковских спортсменок 2015 года рождения и старше вплоть до программы мастеров спорта.

«Хороших девочек в нашей области много. Чтобы попасть в сборную, им нужно побороться. Сейчас на Кубке Пскова мы отбирали команду для выступления на Кубке России и международных соревнованиях, которые будут в рамках этого кубка. Эти соревнования пройдут с 1 по 13 декабря», – отметила спикер.

Наша главная задача – достойно представить Псковскую область – Ольга Давыдова. Фото ПАИ

«От нас будут представлены команды в групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта и команда по программе мастеров спорта. Также три гимнастки выступят в личных соревнованиях. Наша главная задача – достойно представить Псковскую область», – подчеркнула Ольга Давыдова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 ноября 2023

Чемпионка России: Псковские гимнастки делают в десять лет то, что мы раньше делали в 15
13 ноября 2023

Псковские спортсменки выступят на Кубке России по художественной гимнастике
13 ноября 2023

Пять наград завоевали псковские спортсмены на всероссийских соревнованиях по джиу-джитсу
13 ноября 2023

Итоги Кубка Пскова по художественной гимнастике подводят в медиацентре ПАИ
13 ноября 2023

Чемпионат области по настольному теннису среди ветеранов пройдёт в Пскове
13 ноября 2023

Семь наград привезли великолукские кикбоксеры с турнира в Балашихе
13 ноября 2023

Псковские самбисты стали призёрами региональных соревнований по дзюдо
13 ноября 2023

Девушка впервые стала победителем чемпионата Пскова по шахматам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...