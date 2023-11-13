Фигуры спортсменов украсили спортзал школы № 5 в Пскове
Ход строительства двух спортивных объектов проконтролировал глава Пскова Борис Елкин сегодня, о чём сообщил в своём Telegram-канале.
Глава города посетил спортивный зал в школе № 5, в котором провели масштабный капремонт.
«Коллектив подошёл к ремонту творчески: новые стены украсили фигуры спортсменов. Задача на перспективу – заменить в школе деревянные окна и доделать крышу. Поручил проработать возможность профинансировать и эти работы», – написал Борис Елкин.
Ранее сообщалось, что глава Пскова посетил ФОКОТ на улице Никольской.
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