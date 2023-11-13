Фигуры спортсменов украсили спортзал школы № 5 в Пскове

21:14, 13 ноября 2023, ПАИ

Ход строительства двух спортивных объектов проконтролировал глава Пскова Борис Елкин сегодня, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

Глава города посетил спортивный зал в школе № 5, в котором провели масштабный капремонт.

«Коллектив подошёл к ремонту творчески: новые стены украсили фигуры спортсменов. Задача на перспективу – заменить в школе деревянные окна и доделать крышу. Поручил проработать возможность профинансировать и эти работы», – написал Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что глава Пскова посетил ФОКОТ на улице Никольской.