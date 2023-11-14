Импорт яиц в Россию из стран ЕАЭС увеличится для стабилизации цен

07:11, 14 ноября 2023, ПАИ

Минсельхоз ведет работу по увеличению импорта куриных яиц из стран ЕАЭС. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства. Это одна из мер, которая может повлиять на стабилизацию роста стоимости данного продукта.

«В 2023 году на фоне повышенного спроса на пищевое яйцо в России отмечается рост цен на эту продукцию. При этом в разных регионах ситуация складывается по-разному. Данный вопрос на особом контроле в Минсельхозе России», – отметили в министерстве.

Также там добавили, что с основными производителями согласован план по дополнительному увеличению производства яйца для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. По итогам года ведомство ожидает сохранения положительной динамики в этом сегменте.

«Кроме того, ФАС совместно с Минсельхозом проводит анализ обоснованности повышения цен на яйцо куриное компаниями-производителями исходя из их затрат. Задача состоит в том, чтобы определить причины, по которым повышаются цены и определить возможные меры реагирования. При этом важным фактором является сохранение темпов развития отрасли и стимулирование наращивания производства», – сообщили в пресс-службе.

При этом с января по сентябрь 2023 года производство яиц в сельхозорганизациях выросло на 2,6% до 28,8 млрд штук. Во всех категориях хозяйств – на 1,7% до 35,4 млрд штук.

Второе направление, по которому будет организована работа совместно с Минпромторгом – это стимулирование производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках продукции, что позволит обеспечить прогнозируемые объемы поставок и цены в рознице. Такая работа ведется в плотном диалоге с производителями и торговыми сетями, указали в министерстве.

«Рассчитываем, что принимаемые меры позволят стабилизировать цены для потребителей. Вместе с тем, в настоящее время осуществляется проработка дополнительных регулирующих мер на случай, если вышеуказанных будет недостаточно», – подчеркнули в Минсельхозе.

Ранее в целях сдерживания цен на продукцию Минсельхоз предложил запретить вывоз яиц и мяса птиц из России.