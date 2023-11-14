Мошенники начали активно использовать новую схему обмана россиян

08:14, 14 ноября 2023, ПАИ

Банк России (ЦБ РФ) отмечает распространение новой схемы, когда злоумышленники маскируются под сотрудников регулятора. В популярных мессенджерах мошенники создают аккаунты от лица руководителей ЦБ. Они выглядят весьма достоверно, содержат реальные данные сотрудников: фамилию, имя, отчество, фото. Такого рода обман активно используется прежде всего в регионах, сообщения отправляются от имени руководителей региональных отделений банка, сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.

Используя фальшивые аккаунты якобы служащих регулятора, злоумышленники отправляют сообщения руководителям различных крупных компаний или государственных органов, а также их заместителям. В письмах такие лжесотрудники просят помочь, например, в задержании аферистов в кредитной организации. Затем собеседник в мессенджере предупреждает о скором звонке уполномоченного сотрудника из профильного министерства.

«Собеседник рекомендует следовать инструкциям звонящего, а о факте разговора никому не рассказывать. После этого злоумышленники звонят потенциальной жертве и под различными предлогами пытаются заполучить доступ к банковским данным или убеждают добровольно перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета», – сообщили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что мошенники стали звонить россиянам через сервисы объявлений.