Более 300 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Пскова по карате

11:48, 14 ноября 2023, ПАИ

Более 300 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Пскова по карате (WKF), которые пройдут в спорткомплексе «Олимп» 18 ноября. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потребня.

Из лучших спортсменов турнира сформируют сборную Пскова, которая выступит на чемпионате и первенстве Псковской области 16 декабря.

Отметим, что в соревнованиях примут участие спортсмены из Псковской области и Великого Новгорода.

В рамках турнира награды разыграют в категориях индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите и командное кумите.

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