Более 300 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Пскова по карате
Более 300 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Пскова по карате (WKF), которые пройдут в спорткомплексе «Олимп» 18 ноября. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потребня.
Из лучших спортсменов турнира сформируют сборную Пскова, которая выступит на чемпионате и первенстве Псковской области 16 декабря.
Отметим, что в соревнованиях примут участие спортсмены из Псковской области и Великого Новгорода.
В рамках турнира награды разыграют в категориях индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите и командное кумите.
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