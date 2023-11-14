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О реализации в Псковской области нацпроекта «Экология» рассказал Виктор Мусатов

О реализации в Псковской области двух региональных проектов – «Сохранение лесов» и «Сохранение уникальных водных объектов» – в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

На фото Виктор Мусатов. Фото: ПАИ

По словам Виктора Мусатова, в рамках проекта «Сохранения лесов» Псковская область получает финансирование по двум мероприятиям – на проведение лесовосстановления на площадях, которые не переданы в аренду, а также на приобретение лесопожарной техники.

На реализацию лесовосстановления в этом году выделено пять миллионов рублей. Основные показатели лесоразведения определяются цифрой, связанной с площадью лесов, которые вырублены и погибли. Показатель в 2023 году достиг 75 %, в этом году планы выполнены. Искусственное лесовосстановление проводят двумя породами деревьев – ель и сосна.

«Существенные средства получены на приобретение лесопожарной техники – 35 миллионов рублей. В очередной раз доукомплектовали пожарные формирования: в распоряжении два качественных лесопожарных трактора, одна пожарная цистерна», – подчеркнул Виктор Мусатов.

Второй проект «Сохранение уникальных водных объектов» реализуется с 2021 года. На проект расчистки Псково-Чудского озера выделено 45 миллионов рублей, реки Псковы – порядка четырёх миллионов рублей. Реку Пскову очистят на протяжении семи километров выше по течению: от дамбы и вверх в сторону Любятово. «Однако Пскова – объект сложный для проведения этих работ. Сейчас произведена контрактакция, выполнены подготовительные работы», – отметил Виктор Мусатов.

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