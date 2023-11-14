250 хвойных деревьев высадят на территории Псковской областной больницы
250 саженцев хвойных деревьев получила Псковская областная клиническая больница в рамках проекта «Кедры России». Об этом ПАИ сообщили в медицинском учреждении.
В ближайшее время саженцы высадят в специальный грунт для укоренения и разрастания. Когда деревья наберут силу, они украсят территорию больницы. Финансирование проекта осуществляется исключительно за счёт пожертвований и личных средств.
Отметим, что проект «Кедры России» реализуется уже три года. Его целью является охрана окружающей среды.
Ранее сообщалось, что три тысячи хвойных деревьев высадят на территории Печерской обители.
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