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Опыт борьбы других регионов с бакланами изучат в Псковской области

Опыт борьбы других российских регионов с бакланами изучат в Псковской области, заявил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Баклан. Фото: Николай Бесклёвный

«Ареал обитания птиц меняется. Удивительно и то, что ранее северная граница обитания белого аиста буквально проходила по территории Псковской области. Сам помню прилёт белой цапли в середине 90-х непосредственно в Пскове на дамбе. А на сегодняшний день распространение белой цапли на территории Псковской области считается обыденностью, на большей части водоёмов можно встретить. То же касается и бакланов», – подчеркнул Виктор Мусатов.

Он также отметил, что проблема численности бакланов актуальна практически во всех регионах России. «Баклан – птица, которая поглощает рыбу, поэтому меры нужны. Сейчас баклан принадлежит к охотничьему виду в тех местах, где действительно требуется принятие определённый мер. Прежде всего речь идёт о прудовом хозяйстве. Будем смотреть на опыт других регионов: насколько успешно это мероприятие», – подчеркнул председатель профильного комитета.

Отметим, ранее постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный рассказал о нашествии атлантических бакланов на псковские водоёмы. В окрестностях Тёплого озера, на севере Псковского и на юге Чудского озёр поселились огромные колонии бакланов, заметил рыболов-любитель. Подробнее об осенней рыбалке на щучьем озеро, нашествии бакланов и черепахах в псковских водоёмах читайте в материале Николая Бесклёвного здесь.

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