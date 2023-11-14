Строительный тепляк для работы реставраторов зимой оборудуют в Троицком соборе

23:54, 14 ноября 2023, ПАИ

Строительный тепляк оборудуют для работы реставраторов на колокольне Троицкого собора в Пскове в зимний период, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Сооружение позволит продолжать сложные работы по укреплению стен в неблагоприятных погодных условиях. Благодаря ему также будут соблюдены технологические характеристики производственных процессов.

В настоящий момент леса разобраны до яруса с колоколами. Реставраторы полностью укрепили нижнюю часть колокольни, заменили и укрепили стропильную систему. Позолотой покрыты крест, шпиль, циферблат часов. Демонтирована проводка, которая была проведена без специальных крепежей и изоляции и находилась в пожароопасном состоянии.

Сейчас реставраторы занимаются заменой камня, инъектированием основания, стен, карнизов каменной известняковой кладки.

Ранее сообщалось, что проект реставрации иконостаса Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове прошёл государственную историко-культурную экспертизу.