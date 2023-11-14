Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Строительный тепляк для работы реставраторов зимой оборудуют в Троицком соборе

Строительный тепляк оборудуют для работы реставраторов на колокольне Троицкого собора в Пскове в зимний период, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Строительный тепляк для работы реставраторов зимой оборудуют в Троицком соборе. Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Сооружение позволит продолжать сложные работы по укреплению стен в неблагоприятных погодных условиях. Благодаря ему также будут соблюдены технологические характеристики производственных процессов.

В настоящий момент леса разобраны до яруса с колоколами. Реставраторы полностью укрепили нижнюю часть колокольни, заменили и укрепили стропильную систему. Позолотой покрыты крест, шпиль, циферблат часов. Демонтирована проводка, которая была проведена без специальных крепежей и изоляции и находилась в пожароопасном состоянии.

Сейчас реставраторы занимаются заменой камня, инъектированием основания, стен, карнизов каменной известняковой кладки.

Ранее сообщалось, что проект реставрации иконостаса Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове прошёл государственную историко-культурную экспертизу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 ноября 2023

Строительный тепляк для работы реставраторов зимой оборудуют в Троицком соборе
14 ноября 2023

Акция в преддверии Дня памяти жертв ДТП прошла в Великих Луках
14 ноября 2023

Сенатор Алексей Наумец и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев провели рабочую встречу
14 ноября 2023

Профориентационные лекции и мастер-классы пройдут в Пскове
14 ноября 2023

Псковские курсанты оказали правовую помощь состоящим на учёте УФСИН гражданам
14 ноября 2023

В Госдуме приняли законопроект о запрете выдачи маткапитала лицам без гражданства РФ
14 ноября 2023

Псковичей приглашают на литературный квартирник молодых поэтов
14 ноября 2023

Новые абонементы подготовил Псковский музей для дошкольников

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...