Почти 150 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за неделю

14:09, 15 ноября 2023, ПАИ

В Псковской области с 6 по 12 ноября зарегистрировано 148 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора Псковской области.

Показатель заболеваемости составляет 23,86 на 100 тысяч населения.

В Пскове выявлено 89 случаев (42,57 на 100 тысяч населения), 3 случая заболеваний (2,0 %) протекали в форме пневмоний, 145 случаев – ОРВИ; 9,5 % от заболевших (14 случаев) составляют дети до 18 лет.

Напомним, на прошедшей неделе, с 30 октября по 5 ноября, было зарегистрировано 119 случаев заражения коронавирусом в Псковской области.