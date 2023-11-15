Появились кадры видео, как автомобиль протаранил ограждение на Юбилейной в Пскове

17:25, 15 ноября 2023, ПАИ

Автомобиль протаранил ограждение на улице Юбилейной в Пскове сегодня, 15 ноября. Кадры видео ДТП опубликовал Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, в результате машина протаранила дорожное ограждение на тротуаре на улице Юбилейной в Пскове.

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