Появились кадры видео, как автомобиль протаранил ограждение на Юбилейной в Пскове
Автомобиль протаранил ограждение на улице Юбилейной в Пскове сегодня, 15 ноября. Кадры видео ДТП опубликовал Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, в результате машина протаранила дорожное ограждение на тротуаре на улице Юбилейной в Пскове.
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