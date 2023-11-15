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Общество

Вопросы поддержки бойцов СВО обсудил Алексей Наумец с активом Опочецкого района

Сенатор Псковской области Алексей Наумец и глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин провели рабочую встречу в районной администрации сегодня, 15 ноября, сообщает газета «Красный маяк».

Вопросы поддержки бойцов СВО обсудил Алексей Наумец с активом Опочецкого района. Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

Совместно с представителями военного комиссариата, филиала фонда «Защитники Отечества», депутатами Собрания депутатов Опочецкого муниципального округа, центра социального обслуживания, общественным помощником губернатора Псковской области, муниципальным центром добровольчества и сельскими поселениями обсудили проблемные вопросы, касающиеся участников СВО и их семей, а также оказание им своевременной и эффективной поддержки. Один из важных вопросов встречи касался проблем в деятельности военных комиссариатов.

Сенатор пообещал, что окажет содействие в решении всех обозначенных в ходе встречи вопросов. По необходимости будут подготовлены письменные запросы в Минобороны РФ и подведомственные учреждения.

Ранее сообщалось, что Алексей Наумец встретился с активом Куньинского района.

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