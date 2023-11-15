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Общество

Маткапитал в России может превысить 1 млн рублей

Сумма материнского капитала в России может превысить 1 млн рублей к 2026 году, приводит газета «Известия» слова депутата Госдумы Светланы Бессараб.

Маткапитал в России может превысить 1 млн рублей. Фото: ПАИ

Политик отметила, что сумма материнского капитала в соответствии с российским законодательством повышается ежегодно с учётом инфляции. Так, с 1 февраля 2024 года маткапитал будет увеличен почти до 631 млн рублей на первого ребёнка и чуть больше 834 тысяч рублей на второго ребёнка. По предварительным расчётам, к 2026 году он может превысить 1 млн рублей.

Парламентарий также подчеркнула, что многодетные семьи могут погасить ипотечный кредит в размере 450 тысяч рублей. Она предположила, что, возможно, имеет смысл увеличить эту выплату, однако об этом пока речи не идёт.

Напомним, 14 ноября Госдума одобрила проект, по которому маткапитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребёнка, и только в том случае, если ребёнок является гражданином РФ по рождению.

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