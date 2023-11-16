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Общество

Итоги всероссийской акции «БумБатл» в Псковской области подводят в медиацентре ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации началась пресс-конференция, посвящённая подведению итогов всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл».

Итоги всероссийской акции «БумБатл» в Псковской области подводят в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

Какой вклад внесла Псковская область в дело сохранения окружающей среды, участвуя в акции, рассказывают руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва и заместитель председателя Псковского регионального отделения Всероссийского экологического движения «Экосистема» Виктория Посадская.

Ранее в медиацентре ПАИ прошёл круглый стол, посвящённый экологическому мышлению.

Акция проходит четвёртый год подряд в поддержку нацпроекта «Экология», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Ключевая цель мероприятия – сокращение излишнего потребления бумаги, организация системы её переработки и формирование экологической культуры. Партнёры мероприятия – Российский экологический оператор и «Движение первых».

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