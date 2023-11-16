Вылет самолёта Псков – Москва задерживается более часа
Вылет авиарейса Псков – Москва задерживается уже более часа, сообщают ПАИ пассажиры рейса.
Самолёт должен был вылететь в 10:35. Посадка на борт была произведена по расписанию, пассажиры находятся внутри самолёта, но вылет авиарейса до сих пор откладывается.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля следующего года самолёты из Пскова в Москву будут летать два раза в день – утром и вечером, то есть количество рейсов увеличится.
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