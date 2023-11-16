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Общество

Более 3,5 тысячи случаев укусов клещей зарегистрировано в Псковской области

3 641 обращение по поводу укусов клещей зарегистрировали в Псковской области за десять месяцев 2023 года. Это на 22 % больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Более 3,5 тысячи случаев укусов клещей зарегистрировано в Псковской области. На фото: Елена Припутенко. Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

«В текущем году сам сезон начался в конце марта. Как правило, сезон в нашей области в это время, это конец марта – начало апреля», – отметила Елена Припутенко, добавив, что жители приходили с обращениями и в ноябре.

Из общего количества обратившихся 859 – дети, что на 9,4 % больше, чем за аналогичный период 2022 года. «Количество обратившихся в прошлом году было 2 978 человек, из которых дети – 785.  Стоит отметить, что и увеличилось количество выявленных инфекций, которые передаются клещами, потому что в том числе увеличивается и обращаемость, и лабораторная диагностика», – отметила Елена Припутенко.

По её словам, в регионе специалисты зарегистрировали 27 случаев инфекций, которые передаются клещами.  

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