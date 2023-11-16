Личный кабинет на сайте ФНС есть у 203 тысяч жителей Псковской области

16:03, 16 ноября 2023, ПАИ

В личном кабинете для физических лиц на сайте Федеральной налоговой службы зарегистрировано более 203 тысяч граждан Псковской области. Пользователями личного кабинета являются около 15 тысяч индивидуальных предпринимателей и около девяти тысяч юрлиц, сообщила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области Анна Кутузова.

Спикер отметила, что цифровые сервисы налоговой службы «очень востребованы», а «количество обращений в онлайн-сервисы ФНС России исчисляется сотнями тысяч ежедневно».

«Лидерство среди них уверенно держат личные кабинеты для всех категорий налогоплательщиков, – подчеркнула Анна Кутузова. – Они позволяют взаимодействовать налогоплательщику с налоговой в режиме онлайн 24 часа в сутки. Они бесплатные и максимально эффективные. Именно с их помощью мы видим налогоплательщика, а он видит нас. Личный кабинет налогоплательщика необходим всем, кто платит налоги, подаёт декларации, регистрирует бизнес, хочет получать актуальную информацию из налоговой инспекции круглосуточно и без выходных. Сервис помогает делать всё это оперативно».