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Общество

Специалист ПсковГУ презентовала результаты исследований экологов вуза на международной конференции в Кирове

Завкафедрой экологии и экспериментальной биологии ПсковГУ Татьяна Дрозденко выступила на V Всероссийском научно-практическом форуме «Утилизация отходов производства и потребления: инновационные подходы и технологии». Мероприятие прошло на базе Вятского государственного университета в Кирове, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Специалист ПсковГУ презентовала результаты исследований экологов вуза на международной конференции в Кирове. Фото предоставила пресс-служба ПсковГУ

В рамках форума состоялась XXI Всероссийская конференция с международным участием «Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем», где Татьяна Дрозденко представила результаты многолетних мониторинговых исследований фитопланктона дельты реки Великой, а также рассказала о разработанном на базе лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ приборе для оценки экологического состояния водных объектов в режиме реального времени.

Напомним, учёные ПсковГУ стали участниками проекта «Родники Русского географического общества», который реализовывался в России в 2023 году при поддержке Фонда президентских грантов. Целью проекта стало создание единой сети благоустроенных источников в регионах с проверенным качеством воды. В общей сложности российские учёные провели исследование воды 100 родников, расположенных в десяти регионах России. Организаторы предусмотрели также ряд экологических мероприятий, направленных на повышение информированности населения и социальной активности в сфере охраны окружающей среды, формирование экологического мировоззрения и культуры.

Псковская область вошла в число пилотных регионов, которые приняли участие в реализации проекта. Совет отделения РГО в Псковской области отобрал десять родников. Для каждого из них был произведён лабораторный анализ качества воды, включая минеральный состав, наличие токсических веществ и микрофлоры, в том числе бактерий и микроводорослей.

В результате одним из самых чистых эксперты признали родник, расположенный в Черёхе, в междуречье Великой и её правого притока – Черёхи.

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