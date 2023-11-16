Профессиональный бой великолучанина Руслана Шамилова по ММА подтвердился

18:03, 16 ноября 2023, ПАИ

Профессиональный бой великолучанина Руслана Шамилова официально пройдёт 9 декабря в Москве. Об этом сообщает Luki-News.

Соперником Руслана Шамилова, как и предполагалось, станет Гамзат Хирамагамедов. Бойцы проведут бой в средней весовой категории на турнире Ural FC.

Личный рекорд соперника великолучанина составляет 9-4 (девять побед и четыре поражения).

На данный момент Руслан Шамилов ведёт активную подготовку. Несколько недель он проведёт на сборах в Екатеринбурге на базе спортивного клуба «Архангел Михаил».

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